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Врач Зиннатуллин предупредил о гиповолемическом шоке после отравления красной икрой

В таком случае лечение дома не поможет, нужен целый ряд мероприятий по восстановлению объёма циркулирующей крови, дезинтоксикации. Иногда пациента даже могут поместить в реанимацию, отметил медик.

2 января, 03:48
<p>Красная икра © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Красная икра © ТАСС / Сергей Красноухов

Красная икра является одним из любимых деликатесов россиян во время празднования Нового года. В преддверии праздников в продаже появляется огромное количество этого продукта. Специалисты предупреждают, что покупать икру с рук или на импровизированном прилавке на улице нельзя, ведь она может быть изготовлена с нарушением норм. В таком случае употребление деликатеса может закончиться отравлением, предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники RTH Марат Зиннатуллин.

"Когда возникает отравление любым продуктом, в том числе красной икрой, симптомы следующие: в лёгких случаях бывает тошнота, дискомфорт, могут появиться боли в животе. В более серьёзной ситуации наступают рвота и диарея", — сказал медик в эфире радио Sputnik.

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По словам врача, данные симптомы связаны с тем, что организм пытается избавиться от токсинов. Зиннатуллин добавил, что тяжёлое отравление может привести к гиповолемическому шоку, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты. В таком случае лечение в домашних условиях не поможет, нужен целый ряд мероприятий по восстановлению объёма циркулирующей крови, дезинтоксикации. Иногда пациента даже могут поместить в реанимацию. Гастроэнтеролог отметил, что симптомы отравления икрой, как правило, появляются в течение нескольких часов.

"На первых порах, пока не всосались в организм токсины и яды, необходимо по возможности либо связать их, либо вывести их из организма. Самый простой и эффективный способ — большой объём жидкости и промывание желудка. Чем больше обычной воды попадает в организм, тем лучше. Также можно вызвать рвоту", — посоветовал доктор.

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Врач отметил, что нужно провести как можно больше таких процедур и в обязательном порядке употреблять сорбенты. Обычно симптомы интоксикации проходят за два-три дня. Если же этого не случилось, следует обратиться за медицинской помощью, заключил Зиннатуллин.

Ранее автор портала ABC Элиса Эскориуэла назвала 10 ошибок за новогодним столом, ведущих к набору веса. В частности, она призвала не использовать калорийные соусы, сводящие на нет пользу лёгких блюд.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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