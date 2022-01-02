Агентство Рёнхап: Неизвестный сбежал из Южной Кореи в Северную
Подобные инциденты на границе между двумя странами не редкость, но, как правило, они происходят в обратном направлении — из КНДР в Южную Корею.
© ТАСС / AP
В субботу неизвестный человек пересёк заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной Кореи в КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Республики Корея, которые отследили его присутствие в демилитаризованной зоне около 21:20 1 января (15:20 мск).
"Во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22:40 (16:40 мск. — Прим. Лайфа) пересёк военную демаркационную линию и сбежал на Север", — отметил представитель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.
Информация о личности перебежчика не уточняется. Стоит отметить, что подобные инциденты на границе между двумя странами не редкость, но, как правило, они происходят в обратном направлении — из КНДР в Южную Корею. Яркий случай произошёл в ноябре 2020 года — северокорейский гимнаст перепрыгнул через трёхметровый забор на границе и оказался на юге.
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