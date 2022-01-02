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Агентство Рёнхап: Неизвестный сбежал из Южной Кореи в Северную

Подобные инциденты на границе между двумя странами не редкость, но, как правило, они происходят в обратном направлении — из КНДР в Южную Корею.

2 января, 02:26

© ТАСС / AP

В субботу неизвестный человек пересёк заграждения в восточной части провинции Канвондо и сбежал из Южной Кореи в КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Республики Корея, которые отследили его присутствие в демилитаризованной зоне около 21:20 1 января (15:20 мск).

"Во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22:40 (16:40 мск. — Прим. Лайфа) пересёк военную демаркационную линию и сбежал на Север", — отметил представитель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Красотка сбежала из Северной Кореи 14 лет назад, но до сих пор скрывается от киллеров Ким Чен Ына

Красотка сбежала из Северной Кореи 14 лет назад, но до сих пор скрывается от киллеров Ким Чен Ына

Информация о личности перебежчика не уточняется. Стоит отметить, что подобные инциденты на границе между двумя странами не редкость, но, как правило, они происходят в обратном направлении — из КНДР в Южную Корею. Яркий случай произошёл в ноябре 2020 года — северокорейский гимнаст перепрыгнул через трёхметровый забор на границе и оказался на юге.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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