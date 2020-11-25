Гимнаст сбежал из КНДР прыжком через трёхметровый забор на границе

Сейчас беглец находится под следствием — сеульские власти выясняют мотивы его поступка. Как отмечается, его заставили дважды прыгать через забор — чтобы удостовериться, что он не врёт о способе пересечения границы. Предположительно, преодолеть препятствие молодому человеку помогли низкий вес и гимнастический опыт. Военные также определяют, почему не сработали датчики на заборе — они не оповестили о попытке незаконного проникновения в страну.