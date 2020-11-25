Гимнаст сбежал из КНДР прыжком через трёхметровый забор на границе
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Примечательно, что сам парень невысокого роста.
Перебежчик из КНДР в начале ноября сумел попасть на территорию Южной Кореи, перепрыгнув через трёхметровый забор. Парень оказался гимнастом, сообщает The Korea Herald.
Сейчас беглец находится под следствием — сеульские власти выясняют мотивы его поступка. Как отмечается, его заставили дважды прыгать через забор — чтобы удостовериться, что он не врёт о способе пересечения границы. Предположительно, преодолеть препятствие молодому человеку помогли низкий вес и гимнастический опыт. Военные также определяют, почему не сработали датчики на заборе — они не оповестили о попытке незаконного проникновения в страну.
А в сентябре Лайф сообщал о задержании на границе Южной Кореи мужчины, который пытался незаконным способом попасть в КНДР. При этом два года назад он, наоборот, сбежал из Северной Кореи и поселился в Сеуле.