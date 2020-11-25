ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 ноября 2020, 13:03
4491

Гимнаст сбежал из КНДР прыжком через трёхметровый забор на границе

Фото © AP / ТАСС

Фото © AP / ТАСС

Примечательно, что сам парень невысокого роста.

Перебежчик из КНДР в начале ноября сумел попасть на территорию Южной Кореи, перепрыгнув через трёхметровый забор. Парень оказался гимнастом, сообщает The Korea Herald.

Сейчас беглец находится под следствием — сеульские власти выясняют мотивы его поступка. Как отмечается, его заставили дважды прыгать через забор — чтобы удостовериться, что он не врёт о способе пересечения границы. Предположительно, преодолеть препятствие молодому человеку помогли низкий вес и гимнастический опыт. Военные также определяют, почему не сработали датчики на заборе — они не оповестили о попытке незаконного проникновения в страну.

А в сентябре Лайф сообщал о задержании на границе Южной Кореи мужчины, который пытался незаконным способом попасть в КНДР. При этом два года назад он, наоборот, сбежал из Северной Кореи и поселился в Сеуле.

Двое перебежчиков из КНДР найдены мёртвыми в Южной Корее
Двое перебежчиков из КНДР найдены мёртвыми в Южной Корее
Северная Корея обвиняет Сеул в стимулировании побегов госслужащих
Северная Корея обвиняет Сеул в стимулировании побегов госслужащих
В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР по обвинению в шпионаже
В Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР по обвинению в шпионаже
BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • КНДР
  • перебежчики
  • КНДР (Северная Корея)
  • Южная Корея
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar