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Красотка сбежала из Северной Кореи 14 лет назад, но до сих пор скрывается от киллеров Ким Чен Ына

27-летняя Ёнми Пак сбежала из Северной Кореи в 2007 году. С тех пор прошло почти полтора десятилетия: девушка живёт в США и построила успешную карьеру правозащитницы, вот только страх, что киллеры Ким Чен Ына до неё всё-таки доберутся, никуда не пропал.

22 апреля 2021, 15:32

Фото © Instagram / yeonmi_park

Ёнми бежала из КНДР, когда правительство бросило её больного раком отца в концлагерь. Шанса вытащить старика у неё не было, поэтому девушка решила спасти свою шкуру. Она заплатила торговцам людьми, чтобы они вывезли её из страны. Но даже уехав в Штаты, подальше от родины, Пак до сих пор чувствует за плечами железную руку диктатора.

Северная Корея публично осудила меня как врага народа и наказала всех моих родственников. В стране есть такая политика, по которой они преследуют три, а иногда и до восьми поколений семьи беглецов. Не знаю, их посадили или кого-то казнили, но уверена — наказали всех

Ёнми Пак

Фото © Instagram / yeonmi_park

Фото © Instagram / yeonmi_park

Обосновавшись в Чикаго, девушка решила посвятить всю свою жизнь правозащитной деятельности. В своих книгах и выступлениях Ёнми сравнивает Ким Чен Ына с Гитлером и Сталиным. Девушка уверена, что Правительство КНДР ещё долго будет пытаться с ней расквитаться. Поэтому, выходя на мероприятия, чтобы обезопасить себя, Пак нанимает телохранителей, пишет The Sun.

Я была в списке целей Ким Чен Ына много-много лет, и я боюсь, что он ещё попытается меня убить. Мои аккаунты взламывают, я всё время получаю угрозы

Ёнми Пак

Фото © Instagram / yeonmi_park

Фото © Instagram / yeonmi_park

Может показаться, что опасения красотки — паранойя, но стоит обратиться к истории, как становится ясно: убийства противников режима даже за пределами Северной Кореи — не редкость. Так, в начале 2017 года сводного брата диктатора, поддерживающего реформы в стране, убили в Малайзии. Но, несмотря на риск, девушка заявляет, что не прекратит говорить об ужасах режима, сложившегося в КНДР.

Близняшки родом из Южной Кореи, которых усыновили разные семьи, нашли друг друга через 36 лет в США

Близняшки родом из Южной Кореи, которых усыновили разные семьи, нашли друг друга через 36 лет в США

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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