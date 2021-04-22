Красотка сбежала из Северной Кореи 14 лет назад, но до сих пор скрывается от киллеров Ким Чен Ына

Ёнми бежала из КНДР, когда правительство бросило её больного раком отца в концлагерь. Шанса вытащить старика у неё не было, поэтому девушка решила спасти свою шкуру. Она заплатила торговцам людьми, чтобы они вывезли её из страны. Но даже уехав в Штаты, подальше от родины, Пак до сих пор чувствует за плечами железную руку диктатора.

Северная Корея публично осудила меня как врага народа и наказала всех моих родственников. В стране есть такая политика, по которой они преследуют три, а иногда и до восьми поколений семьи беглецов. Не знаю, их посадили или кого-то казнили, но уверена — наказали всех Ёнми Пак

Фото © Instagram / yeonmi_park

Обосновавшись в Чикаго, девушка решила посвятить всю свою жизнь правозащитной деятельности. В своих книгах и выступлениях Ёнми сравнивает Ким Чен Ына с Гитлером и Сталиным. Девушка уверена, что Правительство КНДР ещё долго будет пытаться с ней расквитаться. Поэтому, выходя на мероприятия, чтобы обезопасить себя, Пак нанимает телохранителей, пишет The Sun.

Я была в списке целей Ким Чен Ына много-много лет, и я боюсь, что он ещё попытается меня убить. Мои аккаунты взламывают, я всё время получаю угрозы Ёнми Пак

Фото © Instagram / yeonmi_park