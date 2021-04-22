Блогерша Стужук, полгода назад похоронившая экс-мужа, снялась в эротической фотосессии для Playboy

Также не всем пользователям понравилась такая активность блогерши, которая недавно похоронила бывшего мужа Дмитрия, умершего от коронавируса. Они заявили, что "Дима плачет" из-за этих фото. "Однако София рассказывала, что ей пришлось нелегко. "Прошло полгода, как не стало моего мужа, и ровно год, как наша семья распалась. За год моя жизнь перевернулась. Полностью. Эти полгода я ознаменовала как адскую мясорубку. <...> Если кто-то думает, что возможно забыть человека, это не так. Возможно только отпустить. Боль тоже можно отпустить. А можно не отпускать и тянуть за собой, как я делала все эти полгода до недавнего времени, пока эта дыра в душе не стала всепоглощающей", — написала недавно девушка, которая нашла в себе силы жить дальше.