Блогерша Стужук, полгода назад похоронившая экс-мужа, снялась в эротической фотосессии для Playboy
25-летняя блогерша из Киева София Стужук ничего не скрывает от подписчиков. Девушка даже транслировала в "Инстаграме"домашние роды в воде. Однако аккаунт красавицы не ограничивается только темой материнства.
София порадовала своих фанатов горячей фотосессией для журнала Playboy, кадры из которой показала в своём аккаунте. Многодетная мама не стеснялась откровенных образов и позировала в таком боди, которое больше обнажало, чем скрывало. А потом примерила комплект кружевного белья с рубашкой и изящный корсет.
Блогерша, которой действительно есть что показать, не стала скромничать. Красавица отметила, что очень сексуальна и не собирается ставить на себе крест.
Да, мамка троих малышей!) А фигли! Это не крест на себе! Я офигенно сексуальная мамка троих!) И всё равно что скажут🚀🚀🚀
Поклонники, которых у Софии уже 5,7 млн, восхитились формами любимицы, воспитывающей троих детей. Однако некоторые упрекнули её в том, что на снимках много фотошопа.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥и это мама троих деток, София, вы невероятная))❤️
Вау, у меня глаза выпали😍
София, ты пример, как нужно выглядеть всем девушкам и женщинам, хоть с одним ребёнком, хоть с пятью!😍👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽
Фотошопа, конечно, как всегда, много)
Интересно? Нет! Расходимся
Также не всем пользователям понравилась такая активность блогерши, которая недавно похоронила бывшего мужа Дмитрия, умершего от коронавируса. Они заявили, что "Дима плачет" из-за этих фото. "Однако София рассказывала, что ей пришлось нелегко. "Прошло полгода, как не стало моего мужа, и ровно год, как наша семья распалась. За год моя жизнь перевернулась. Полностью. Эти полгода я ознаменовала как адскую мясорубку. <...> Если кто-то думает, что возможно забыть человека, это не так. Возможно только отпустить. Боль тоже можно отпустить. А можно не отпускать и тянуть за собой, как я делала все эти полгода до недавнего времени, пока эта дыра в душе не стала всепоглощающей", — написала недавно девушка, которая нашла в себе силы жить дальше.
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