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Блогерша Стужук, полгода назад похоронившая экс-мужа, снялась в эротической фотосессии для Playboy

25-летняя блогерша из Киева София Стужук ничего не скрывает от подписчиков. Девушка даже транслировала в "Инстаграме"домашние роды в воде. Однако аккаунт красавицы не ограничивается только темой материнства.

22 апреля 2021, 14:58

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

София порадовала своих фанатов горячей фотосессией для журнала Playboy, кадры из которой показала в своём аккаунте. Многодетная мама не стеснялась откровенных образов и позировала в таком боди, которое больше обнажало, чем скрывало. А потом примерила комплект кружевного белья с рубашкой и изящный корсет.

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

Блогерша, которой действительно есть что показать, не стала скромничать. Красавица отметила, что очень сексуальна и не собирается ставить на себе крест.

Да, мамка троих малышей!) А фигли! Это не крест на себе! Я офигенно сексуальная мамка троих!) И всё равно что скажут🚀🚀🚀

София Стужук

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

Поклонники, которых у Софии уже 5,7 млн, восхитились формами любимицы, воспитывающей троих детей. Однако некоторые упрекнули её в том, что на снимках много фотошопа.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥и это мама троих деток, София, вы невероятная))❤️


Katenka.melnik

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

Фото © Instagram / sofia_stuzhuk

Вау, у меня глаза выпали😍

Juliya_shevchuk

София, ты пример, как нужно выглядеть всем девушкам и женщинам, хоть с одним ребёнком, хоть с пятью!😍👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽

Mashulay.manuhina

Фотошопа, конечно, как всегда, много)
Интересно? Нет! Расходимся

Yulia_lapteva_93

Также не всем пользователям понравилась такая активность блогерши, которая недавно похоронила бывшего мужа Дмитрия, умершего от коронавируса. Они заявили, что "Дима плачет" из-за этих фото. "Однако София рассказывала, что ей пришлось нелегко. "Прошло полгода, как не стало моего мужа, и ровно год, как наша семья распалась. За год моя жизнь перевернулась. Полностью. Эти полгода я ознаменовала как адскую мясорубку. <...> Если кто-то думает, что возможно забыть человека, это не так. Возможно только отпустить. Боль тоже можно отпустить. А можно не отпускать и тянуть за собой, как я делала все эти полгода до недавнего времени, пока эта дыра в душе не стала всепоглощающей", — написала недавно девушка, которая нашла в себе силы жить дальше.

Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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