Зарезавший бывшую сожительницу житель Новосибирска хотел попасть на её похороны, но его собственная мать сдала его полицейским. Об этом сообщает "АиФ-Новосибирск" со ссылкой на знакомых убитой.

"Как нам стало известно, он приехал на похороны, хотел в день похорон попасть на кладбище. Его сдала собственная мама, он был под наркотиками", — рассказали знакомые.

Тётя девушки рассказала подробности отношений племянницы с убийцей. По её словам, они познакомились около девяти лет назад.

"Встречались, жили вместе, потом разошлись, за что-то посадили его. Она не поддерживала с ним связь. Через какое-то время он написал ей, сказал, что завязал с наркотиками. Они начали жить вместе, в итоге снова увлёкся наркотиками. Его уволили с работы за прогулы, он работал в компании по производству кошачьего корма. Сидел дома, деградировать стал. Началось ужасное отношение к ней. Она от него ушла, дала ему время исправиться", — отметила женщина.