СК показал видео, как убийца жены и детей в Канске заранее покупал нож. Видео © СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео из магазина в Канске, как житель города покупал нож перед там, как совершить расправу над женой и детьми. По версии следствия, он мог заранее спланировать эту расправу. Об этом говорится в сообщении краевого Следственного управления СК РФ.

"В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как 26 декабря 2021 года мужчина приобрёл нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении", — отмечают следователи.

Как подчёркивается, рассматривается несколько версий, но есть приоритетная: глава семейства убил жену и детей, а затем свёл счёты с жизнью. Следствие ещё идёт.