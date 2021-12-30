Мог всё заранее спланировать: СК показал видео, как убийца жены и детей в Канске покупал нож
По версии следствия, он совершил расправу, а затем свёл счёты и со своей жизнью.
СК показал видео, как убийца жены и детей в Канске заранее покупал нож. Видео © СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал видео из магазина в Канске, как житель города покупал нож перед там, как совершить расправу над женой и детьми. По версии следствия, он мог заранее спланировать эту расправу. Об этом говорится в сообщении краевого Следственного управления СК РФ.
"В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано, как 26 декабря 2021 года мужчина приобрёл нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении", — отмечают следователи.
Как подчёркивается, рассматривается несколько версий, но есть приоритетная: глава семейства убил жену и детей, а затем свёл счёты с жизнью. Следствие ещё идёт.
Как сообщал Лайф, трагедия произошла в Канске утром 27 декабря. В одной из квартир нашли убитой семью из четырёх человек: 35-летнюю женщину, её бывшего мужа и двоих детей — 7 и 11 лет. Известно, что женщина не раз жаловалась соседям на агрессию экс-супруга. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства.
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