Юристы Адамова и Локис объяснили, когда нужно платить налог с новогоднего подарка
Речь идёт о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), который предусмотрен для заработной платы.
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Подарок облагается налогом, если его стоимость превышает четыре тысячи рублей. Об этом рассказала старший партнёр коллегии адвокатов "Адамова и партнёры" Ирина Адамова. Всё, что выше этой суммы, закон определяет как доход, а следовательно, здесь действует тот же налог на доходы физических лиц (НДФЛ), что и для зарплаты.
"То есть общая ставка налога — 13%", — сказала юрист РБК, уточнив, что процент будет удерживаться только с той суммы, что превышает четыре тысячи рублей.
Специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис добавил, что не облагаются налогом подарки от членов семьи и других родственников. В список входят супруги, родители, дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры. Подаренная недвижимость, автомобили, акции, доли и паи также не подлежат НДФЛ. По словам Локиса, не облагаются налогом и подарки в денежной и натуральной формах.
"Подарки клиентам – физическим лицам облагаются НДФЛ в таком же порядке, как и подарки сотрудникам", — пояснил юрист, добавив, что компания оплачивает налог с подарка, если его стоимость превышает четыре тысячи рублей или если общая сумма подарков за год составила более десяти тысяч рублей.
Ранее эксперт по этикету Татьяна Баранова перечислила худшие корпоративные подарки на Новый год. В список вошли блокноты, ёлочные шары с логотипом, а также парфюмерия и сертификаты.
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