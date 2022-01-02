Юристы Адамова и Локис объяснили, когда нужно платить налог с новогоднего подарка

Подарок облагается налогом, если его стоимость превышает четыре тысячи рублей. Об этом рассказала старший партнёр коллегии адвокатов "Адамова и партнёры" Ирина Адамова. Всё, что выше этой суммы, закон определяет как доход, а следовательно, здесь действует тот же налог на доходы физических лиц (НДФЛ), что и для зарплаты.

"То есть общая ставка налога — 13%", — сказала юрист РБК, уточнив, что процент будет удерживаться только с той суммы, что превышает четыре тысячи рублей.

Специальный советник по налоговым вопросам КА Pen & Paper Андрей Локис добавил, что не облагаются налогом подарки от членов семьи и других родственников. В список входят супруги, родители, дети (в том числе усыновители и усыновленные), дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры. Подаренная недвижимость, автомобили, акции, доли и паи также не подлежат НДФЛ. По словам Локиса, не облагаются налогом и подарки в денежной и натуральной формах.

"Подарки клиентам – физическим лицам облагаются НДФЛ в таком же порядке, как и подарки сотрудникам", — пояснил юрист, добавив, что компания оплачивает налог с подарка, если его стоимость превышает четыре тысячи рублей или если общая сумма подарков за год составила более десяти тысяч рублей.