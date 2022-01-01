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При столкновении трёх легковушек в Татарстане погибли три человека

Водитель автомобиля "Шевроле" — девушка 1998 года рождения — не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с машинами "Додж" и "Шкода".

1 января, 20:00

При столкновении трёх легковушек в Татарстане погибли три человека © Instagram / tatarstanproc

При столкновении трёх легковушек в Татарстане погибли три человека. Видео © Instagram / tatarstanproc

При столкновении трёх легковых автомобилей в Татарстане погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в своём инстаграм-аккаунте.

ДТП произошло в Верхнеуслонском районе, на четвёртом километре автодороги Казань – Ульяновск. Водитель автомобиля "Шевроле" — девушка 1998 года рождения — не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с машинами "Додж" и "Шкода". Водительский стаж девушки составляет четыре года.

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В результате аварии от полученных травм погибли трое пассажиров "шевроле" — женщина и двое мужчин. Водитель и ещё один пассажир "шевроле" госпитализированы в тяжёлом состоянии. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее депутат Воронежской облдумы Юрий Гончаров погиб в ДТП с тремя авто. Ещё двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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