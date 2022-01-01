При столкновении трёх легковушек в Татарстане погибли три человека. Видео © Instagram / tatarstanproc

При столкновении трёх легковых автомобилей в Татарстане погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в своём инстаграм-аккаунте.

ДТП произошло в Верхнеуслонском районе, на четвёртом километре автодороги Казань – Ульяновск. Водитель автомобиля "Шевроле" — девушка 1998 года рождения — не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с машинами "Додж" и "Шкода". Водительский стаж девушки составляет четыре года.

В результате аварии от полученных травм погибли трое пассажиров "шевроле" — женщина и двое мужчин. Водитель и ещё один пассажир "шевроле" госпитализированы в тяжёлом состоянии. Обстоятельства инцидента уточняются.