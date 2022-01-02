Москвичам напомнили о мошенниках, действующих под видом коммунальщиков
По словам заммэра Бирюкова, выезд специалистов осуществляется только по заявке в экстренных случаях, а время приезда обязательно согласовывается, кроме аварийных ситуаций.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Москвичей предупредили о мошенниках, которые могут обходить квартиры жилых домов в праздничные дни под видом работников коммунальных служб.
"К сожалению, нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счётчиков, проверке газовых плит", — приводятся в релизе на официальном сайте Правительства и мэра Москвы слова вице-мэра Петра Бирюкова.
Зачастую аферисты пытаются продать как можно дороже оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Жителям столицы стоит быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников, отметил заммэра. Он также добавил, что никаких проверок и обходов в праздничные выходные сотрудниками городских служб не запланировано.
Кроме того, по словам Бирюкова, выезд специалистов осуществляется только по заявке в экстренных случаях, а время приезда обязательно согласовывается, кроме аварийных ситуаций. Он подчеркнул, что все внезапные обходы незаконны. При этом данные о проведении проверок заранее размещаются на информационных стендах и сайтах инженерных компаний, которые их проводят.
А ранее Лайф писал о пяти уловках мошенников, которые могут оставить без денег на праздники.
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