Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский выступил с критикой прошедшего в Киеве марша украинских националистов в честь 113-летия со дня рождения Степана Бандеры.

"Свободные люди не маршируют. Ни под какими знамёнами не маршируют, не идут строем, не орут толпой. Идеология покойного — это идеология для нищих и убогих, не для свободных и цивилизованных", — отметил Бужанский в своём телеграм-канале.

Он считает, что идеология Бандеры опасна в первую очередь для самих украинцев. По его словам, это пещерный даже для первой половины XX века метод борьбы с врагами — "бесконечными врагами, которые есть, а если их нет, то необходимо их придумать". Парламентарий также отметил, что прославление Бандеры загоняет современных жителей Незалежной в тупик, поскольку происходит спекуляция на важных для некоторых позициях.

"Смерть врагам" (лозунг украинских националистов. — Прим. Лайфа) вместо счастья своим — это тупик. Тупик, в который украинцев гонят, спекулируя на самых болезненных для некоторых из них вопросах, искусственно сводя свободу, независимость и историю к самому убогому примитивизму", — добавил депутат.

По его мнению, украинцы стоят перед выбором: жить как современные люди и никому ничего не доказывать или попробовать изменить исход давно безнадёжно проигранного сражения, "проиграв его ещё раз, положить свои жизни, жизни своих детей и внуков на пустой алтарь — ничего ради ничего". Причём выбор последнего пути является ложным и отбросит страну в её развитии назад, подчеркнул Бужанский.

Напомним, 1 января в Киеве националисты провели факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Бандеры — одного из главных инициаторов создания боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН*) — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Участники мероприятия дошли до Офиса президента Украины. Собравшиеся выкрикивали различные лозунги, несли флаги Незалежной и праворадикальных движений, портреты идейного лидера. По данным полиции, в марше приняло участие около трёх с половиной тысяч человек.