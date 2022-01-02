Володин призвал к введению санкций за поощрение национализма на Украине

По мнению спикера ГД, к ответу необходимо призвать в том числе и тех, кто способствует данной политике Киева или делает вид, что не замечает её.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что митинг националистов в Киеве должен получить оценку Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ. Глава нижней палаты российского парламента считает, что за прославление данной идеологии нужно вводить санкции и спрашивать с украинской власти.

"Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с её руководства, вводить санкции, делать всё, чтобы не допустить его возрождения в Европе", — написал спикер Думы в своём телеграм-канале.

Он также считает, что необходимо призвать к ответу в том числе и тех, кто способствует данной политике или делает вид, что не замечает её. По мнению Володина, Украина всё больше приходит к государству, в основе которого лежит националистическая идеология, что и подтвердил факт проведения митинга бандеровцев в Киеве. В стране забывают о том, что националистическая идеология не может быть против одних, но быть за других, она направлена против всего человечества, отметил политик.

Он назвал недопустимым в XXI веке прославление лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин и детей. По словам Володина, Незалежная скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только СССР, но также США и Англия. Кроме того, парламентарий назвал чудовищным факт поставок странами НАТО вооружений Киеву в данной ситуации.

Володин добавил, что в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств планируется обсудить этот вопрос, предложить принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм.

Напомним, 1 января в Киеве националисты провели факельное шествие в честь 113-летия со дня рождения Бандеры — одного из главных инициаторов создания боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН*) — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Участники мероприятия дошли до Офиса президента Украины. Собравшиеся выкрикивали различные лозунги, несли флаги Незалежной и праворадикальных движений, портреты идейного лидера. По данным полиции, в марше приняли участие около трёх с половиной тысяч человек.