Политолог Ерёмина назвала бравадой угрозы британской власти в адрес России из-за Украины

Переключение внимания населения с внутренних проблем страны на внешние с помощью поиска "врага" — всего лишь политический ход. Такое мнение высказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. В беседе с RT она прокомментировала заявления британской власти о том, что Россия столкнётся с "суровыми экономическими и дипломатическими последствиями", если "нападёт" на Украину.

Эксперт добавила, что традиционно внешней угрозой всегда называется наша страна. Это уже вошло в привычку у Запада — запугивать собственных граждан российской "агрессией". По словам Ерёминой, дальше слов у британских политиков дело не пойдёт, потому что для этого нужна законодательная инициатива.

"Пока это традиционное жонглирование, к которому очень часто прибегают при решении бюрократических задач, хвастаются тем, что стоят "на страже мира и спокойствия, благоденствия всей Европы". Они таким образом показывают свою обеспокоенность. Это очень важно для них самих. Украина никого в данном случае не интересует", — заключила эксперт.

Напомним, член британской Палаты лордов Зак Голдсмит пригрозил Москве суровыми последствиями в случае "вторжения" российских войск на Украину. Политик указал на глубокую обеспокоенность Лондона якобы наращиванием военного присутствия рядом с украинской границей. "Мы пристально следим за ситуацией и дали России ясно понять, что любое военное вторжение на Украину будет стратегической ошибкой и приведёт к суровым экономическим и дипломатическим последствиям", — отметил он.