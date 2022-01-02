Политолог Ерёмина назвала бравадой угрозы британской власти в адрес России из-за Украины
Ранее член Палаты лордов Голдсмит пригрозил Москве "суровыми последствиями", если российские войска "вторгнутся" в Незалежную.
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Переключение внимания населения с внутренних проблем страны на внешние с помощью поиска "врага" — всего лишь политический ход. Такое мнение высказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. В беседе с RT она прокомментировала заявления британской власти о том, что Россия столкнётся с "суровыми экономическими и дипломатическими последствиями", если "нападёт" на Украину.
Эксперт добавила, что традиционно внешней угрозой всегда называется наша страна. Это уже вошло в привычку у Запада — запугивать собственных граждан российской "агрессией". По словам Ерёминой, дальше слов у британских политиков дело не пойдёт, потому что для этого нужна законодательная инициатива.
"Пока это традиционное жонглирование, к которому очень часто прибегают при решении бюрократических задач, хвастаются тем, что стоят "на страже мира и спокойствия, благоденствия всей Европы". Они таким образом показывают свою обеспокоенность. Это очень важно для них самих. Украина никого в данном случае не интересует", — заключила эксперт.
Напомним, член британской Палаты лордов Зак Голдсмит пригрозил Москве суровыми последствиями в случае "вторжения" российских войск на Украину. Политик указал на глубокую обеспокоенность Лондона якобы наращиванием военного присутствия рядом с украинской границей. "Мы пристально следим за ситуацией и дали России ясно понять, что любое военное вторжение на Украину будет стратегической ошибкой и приведёт к суровым экономическим и дипломатическим последствиям", — отметил он.
К слову, на Западе не первый раз обвиняют Россию в якобы наращивании военной мощи на границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную, а также обратил внимание, что как раз присутствие НАТО усиливается вдоль российской границы и угрожает безопасности страны.
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