В одном из жилых домов подмосковных Люберец произошёл потоп. Кипятком залило 11 этажей, включая подвал, первый этаж и шахты лифтов. Видео с места ЧП появилось в соцсетях.

Инцидент произошёл в здании на Весенней улице. На кадрах, снятых очевидцами, горячая вода льётся по лестницам с этажа на этаж, а всё пространство заполняет пар. По словам местных жителей, из-за ЧП в доме остановились лифты, говорят, вода попала даже в электрические щиты на этажах. Люди опасались покидать квартиры.

По данным СМИ, на место происшествия быстро прибыла аварийная служба и начала восстановительные работы. Как уточняется, дом возвела группа компаний ПИК.