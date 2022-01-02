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"Люди боялись выходить": В Люберцах кипятком залило 11 этажей жилого дома

На кадрах, снятых очевидцами, горячая вода льётся по лестницам с этажа на этаж, а всё пространство заполняет пар.

2 января, 09:49

Потоп в жилом доме в Люберцах. Кадр из видео © VK / Это ЖИЗА-БРО...Без розовых очков

В одном из жилых домов подмосковных Люберец произошёл потоп. Кипятком залило 11 этажей, включая подвал, первый этаж и шахты лифтов. Видео с места ЧП появилось в соцсетях.

Инцидент произошёл в здании на Весенней улице. На кадрах, снятых очевидцами, горячая вода льётся по лестницам с этажа на этаж, а всё пространство заполняет пар. По словам местных жителей, из-за ЧП в доме остановились лифты, говорят, вода попала даже в электрические щиты на этажах. Люди опасались покидать квартиры.

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По данным СМИ, на место происшествия быстро прибыла аварийная служба и начала восстановительные работы. Как уточняется, дом возвела группа компаний ПИК.

А ранее в московском ЖК Green Park кипятком залило несколько этажей, лифтовую шахту и кладовые. На видео слышно пожарную тревогу, подъезд из-за потопа стал смахивать на баню из-за журчания воды и пара.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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