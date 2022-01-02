Пересадки на наземном транспорте одного маршрута стали бесплатными в Москве

В Москве пересадки между автобусами, электробусами и трамваями одного пути стали бесплатными. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства и мэра Москвы.

"Теперь пересадку между автобусами, электробусами и трамваями одного маршрута можно сделать бесплатно в течение 90 минут. Ранее это действовало только для разных маршрутов", — говорится в релизе.

Москвичам напомнили, что для совершения бесплатной пересадки необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена. И уже после оплаты первой поездки можно пересаживаться в течение 90 минут. Как отметил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, такого удобного билетного меню и условий для комфортного передвижения нет ни в одном другом городе России.

"По поручению мэра Москвы мы также сделали бесплатными пересадки внутри одного маршрута городского транспорта, чтобы пассажирам было ещё удобнее планировать дорогу, выбирая любой наземный транспорт, при этом не переплачивая за проезд", — приводятся слова заммэра на сайте.