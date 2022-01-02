В России выявили минимальное с 14 сентября суточное число заражений коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 18 233 новых случая заражения коронавирусом, что является минимумом с 14 сентября 2021-го. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,17%.

Как отмечается, у 8,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 26 976 человек. Скончалось 811 человек (условная летальность возросла до уровня 2,95%). Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 537 966 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 9 524 039 человек. За весь период в России умерло 310 518 человек", — отмечается в сообщении штаба.