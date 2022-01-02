Замглавы МИД РФ Панкин увидел обнадёживающие сигналы в вопросе признания "Спутника V" ВОЗ

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадёживающие сигналы в вопросе признания "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), однако расценивает их скорее как успокаивающие. Об этом дипломат сообщил в беседе с РИА "Новости".

"Я вижу что-то обнадёживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определённый политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ["Спутник V" может получить одобрение]", — поделился Панкин.