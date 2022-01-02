Замглавы МИД РФ Панкин увидел обнадёживающие сигналы в вопросе признания "Спутника V" ВОЗ
Дипломат указал на явное присутствие определённого политеса по отношению к России.
Фото © ТАСС / Романенко Эрик
Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадёживающие сигналы в вопросе признания "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), однако расценивает их скорее как успокаивающие. Об этом дипломат сообщил в беседе с РИА "Новости".
"Я вижу что-то обнадёживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определённый политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ["Спутник V" может получить одобрение]", — поделился Панкин.
Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.
Лента новостей
"Любовницы не справляются!": Бородина ответила экс-супругу Омарову на обвинения в измене с его "шестёркой"
сегодня в 08:28
Член немецкой партии "Зелёные" Нурипур не исключил санкций против "Северного потока – 2"
сегодня в 08:18
Верка Сердючка похвасталась "дорогущим" подарком от Абрамовича
сегодня в 07:57
Комментариев: 0