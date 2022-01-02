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Замглавы МИД РФ Панкин увидел обнадёживающие сигналы в вопросе признания "Спутника V" ВОЗ

Дипломат указал на явное присутствие определённого политеса по отношению к России.

2 января, 08:37
<p>Фото © ТАСС / Романенко Эрик</p>

Фото © ТАСС / Романенко Эрик

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадёживающие сигналы в вопросе признания "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), однако расценивает их скорее как успокаивающие. Об этом дипломат сообщил в беседе с РИА "Новости".

"Я вижу что-то обнадёживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определённый политес по отношению к России — что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии ["Спутник V" может получить одобрение]", — поделился Панкин.

Директор Европейского бюро ВОЗ Клюге ожидает скорейшего признания "Спутника V"

Директор Европейского бюро ВОЗ Клюге ожидает скорейшего признания "Спутника V"

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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