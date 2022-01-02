"Любовницы не справляются!": Бородина ответила экс-супругу Омарову на обвинения в измене с его "шестёркой"
Телеведущая считает, что таким образом мужчина пытается привлечь к себе внимание аудитории и повысить активность в соцсетях.
Ксения Бородина © Instagram / borodylia
Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина ответила своему бывшему мужу Курбану Омарову на обвинения в измене с его давним другом. Об этом пишет издание Starhit.
Теледива назвала ситуацию печальной и жалкой. По её мнению, таким образом мужчина пытается привлечь к себе внимание аудитории и повысить активность в соцсетях. "Видно, 17-летние любовницы уже не справляются", — язвительно добавила Бородина.
Кроме того, телеведущая отметила, что и у неё много компромата на бывшего мужа. Она могла бы рассказать обществу много интересного, однако решила не раскрывать тайны ради их общей дочери Теоны.
"Если бы я хотела, то давно бы сделала это! У меня есть дочь, которая не заслужила знать правду о своём папе. Там слишком много грязи!" — заявила Ксения.
Ранее Курбан Омаров публично обвинил бывшую жену Бородину в измене со своей "шестёркой". Бизнесмен отметил, что у него есть доказательства неверности бывшей избранницы, включая видеоподтверждение.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, устроив шикарную свадьбу. Вскоре у пары родилась дочка Теона. При этом ведущая уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов. В июне 2021-го Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Брак был расторгнут 7 сентября.
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