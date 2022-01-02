Российская телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина ответила своему бывшему мужу Курбану Омарову на обвинения в измене с его давним другом. Об этом пишет издание Starhit.

Теледива назвала ситуацию печальной и жалкой. По её мнению, таким образом мужчина пытается привлечь к себе внимание аудитории и повысить активность в соцсетях. "Видно, 17-летние любовницы уже не справляются", — язвительно добавила Бородина.

Кроме того, телеведущая отметила, что и у неё много компромата на бывшего мужа. Она могла бы рассказать обществу много интересного, однако решила не раскрывать тайны ради их общей дочери Теоны.

"Если бы я хотела, то давно бы сделала это! У меня есть дочь, которая не заслужила знать правду о своём папе. Там слишком много грязи!" — заявила Ксения.

Ранее Курбан Омаров публично обвинил бывшую жену Бородину в измене со своей "шестёркой". Бизнесмен отметил, что у него есть доказательства неверности бывшей избранницы, включая видеоподтверждение.