Верка Сердючка похвасталась "дорогущим" подарком от Абрамовича
Сердючка по-братски поделилась им с коллективом, но должного впечатления презент не произвёл.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, рассказал, как однажды получил подарок от бизнесмена Романа Абрамовича. Это было очень дорогое шампанское. Своими воспоминаниями артист поделился со зрителями, выступая на Новый год в Дубае.
Данилко решил, что попробовать напиток должны все члены коллектива. А это несколько десятков человек. Впрочем, дегустация шампанского, стоящего целое состояние, не произвела должного эффекта. Игристое оказалось по вкусу вполне себе сравнимым с традиционным советским напитком.
"Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек. Ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете, никакой разницы не почувствовали", — цитирует Данилко StarНit.
Ранее Лайф писал, что Верка Сердючка выставила организаторам новогодней вечеринки BIG ART FESTIVAL заоблачный райдер. Мероприятие прошло в отеле Raffles the Palm в Дубае. Артист пожелал видеть в своей гримёрке чёрную икру и ровно 299 роз в качестве украшения, а также попросил люксовый номер в пятизвёздочном отеле и авто представительского класса. Билеты на выступление продавались за 170–250 тысяч рублей.
Андрей Данилко — украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, актёр и телеведущий. Родился в Полтаве в самой обычной семье. Отец был водителем, но рано умер. Чтобы как-то прокормить двоих детей (Андрея и его старшую сестру Галину), мать работала маляром в три смены. Будущий народный артист Украины был капитаном школьной команды КВН, ежегодно выступал на сцене в летнем детском лагере, занимался в театральной студии "Гротеск", где стал использовать образ Верки Сердючки. Подробнее о его биографии и пути к успеху читайте на сайте uznayvse.ru.
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