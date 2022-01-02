Верка Сердючка похвасталась "дорогущим" подарком от Абрамовича

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, рассказал, как однажды получил подарок от бизнесмена Романа Абрамовича. Это было очень дорогое шампанское. Своими воспоминаниями артист поделился со зрителями, выступая на Новый год в Дубае.

Данилко решил, что попробовать напиток должны все члены коллектива. А это несколько десятков человек. Впрочем, дегустация шампанского, стоящего целое состояние, не произвела должного эффекта. Игристое оказалось по вкусу вполне себе сравнимым с традиционным советским напитком.

"Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек. Ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете, никакой разницы не почувствовали", — цитирует Данилко StarНit.

Ранее Лайф писал, что Верка Сердючка выставила организаторам новогодней вечеринки BIG ART FESTIVAL заоблачный райдер. Мероприятие прошло в отеле Raffles the Palm в Дубае. Артист пожелал видеть в своей гримёрке чёрную икру и ровно 299 роз в качестве украшения, а также попросил люксовый номер в пятизвёздочном отеле и авто представительского класса. Билеты на выступление продавались за 170–250 тысяч рублей.