Пользователей Сети насмешил "бронелифчик" министра обороны Украины Резникова
Украинцы признались, что им стыдно за внешний вид главы оборонного ведомства.
© Facebook / Офис президента Украины
Украинские министры не перестают давать поводы поупражняться в юморе. Нелепо сидящий на главе Минобороны страны Алексее Резникове костюм пользователи из Незалежной быстро окрестили в Сети "бронелифчиком". Фото было опубликовано офисом президента Владимира Зеленского в "Фейсбуке". Его разместили в посте с новостью о назначении Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ.
В комментариях украинцы недоумевали, почему у министра нет приличного костюма.
"А кто этот в с трудом застёгнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?" — иронично заметил юзер Per Asperas. "Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — поддержал его другой пользователь.
А кто-то указал под постом, что нелестные комментарии всё же удаляются. "Не устали комментарии удалять?" — спросила Полина Кравцова.
Ранее Лайф писал, что жители Украины резко высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента Незалежной Владимира Зеленского. Некоторые граждане раскритиковали речь главы государства, заявив, что тому "нечего сказать людям".
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