Пользователей Сети насмешил "бронелифчик" министра обороны Украины Резникова

Украинские министры не перестают давать поводы поупражняться в юморе. Нелепо сидящий на главе Минобороны страны Алексее Резникове костюм пользователи из Незалежной быстро окрестили в Сети "бронелифчиком". Фото было опубликовано офисом президента Владимира Зеленского в "Фейсбуке". Его разместили в посте с новостью о назначении Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ.

В комментариях украинцы недоумевали, почему у министра нет приличного костюма. "А кто этот в с трудом застёгнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?" — иронично заметил юзер Per Asperas. "Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — поддержал его другой пользователь.

А кто-то указал под постом, что нелестные комментарии всё же удаляются. "Не устали комментарии удалять?" — спросила Полина Кравцова.