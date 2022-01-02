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Пользователей Сети насмешил "бронелифчик" министра обороны Украины Резникова

Украинцы признались, что им стыдно за внешний вид главы оборонного ведомства.

2 января, 07:46
<p>© Facebook / <a href="https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-komanduvachem-sil-teritorialn-72333?fbclid=IwAR2cP7XuxkX9AlSIn-WTW1WkT_3hZ_Beof1KvKr_JLRviNWJ0SbM9i_4-o8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

© Facebook / Офис президента Украины

Украинские министры не перестают давать поводы поупражняться в юморе. Нелепо сидящий на главе Минобороны страны Алексее Резникове костюм пользователи из Незалежной быстро окрестили в Сети "бронелифчиком". Фото было опубликовано офисом президента Владимира Зеленского в "Фейсбуке". Его разместили в посте с новостью о назначении Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ.

В комментариях украинцы недоумевали, почему у министра нет приличного костюма.

"А кто этот в с трудом застёгнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?" — иронично заметил юзер Per Asperas. "Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба", — поддержал его другой пользователь.

А кто-то указал под постом, что нелестные комментарии всё же удаляются. "Не устали комментарии удалять?" — спросила Полина Кравцова.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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