Священник Островский назвал главную ошибку россиян в неделю перед Рождеством

Популярный блогер и настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабине священник Павел Островский считает, что ничегонеделание в праздничные дни порождает грехи, в связи с чем посоветовал верующим заранее распланировать выходные дни. В беседе с РИА "Новости" он порекомендовал провести время с семьёй, а также посетить богослужения в храме.

"На фундаменте праздности "строятся" другие грехи: празднословие, уныние, то есть лень, когда человек отвыкает трудиться и не может в итоге ничего делать. Отсюда у человека портится настроение, он становится более раздражительным. Для христианина подобное состояние неприемлемо", — считает священник.

Так, Островский посоветовал распланировать время от Нового года до Рождества Христова. При этом он отметил, что стоит подготовиться. Следует прийти в храм в сочельник вечером 6 января, просто спокойно походить на богослужения, что не всегда получается в другое время. Кроме того, священник призвал всех обязательно провести время с семьёй и детьми.

"Не нужно думать, что это просто. К работе мы привыкли, а к совместному отдыху — нет. Можно погулять, посмотреть кино, лишь бы не было праздности", — сказал собеседник агентства.