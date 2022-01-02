Священник Островский назвал главную ошибку россиян в неделю перед Рождеством
Настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабине порекомендовал всем верующим распланировать время от Нового года до Рождества Христова.
Фото © Pexels
Популярный блогер и настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабине священник Павел Островский считает, что ничегонеделание в праздничные дни порождает грехи, в связи с чем посоветовал верующим заранее распланировать выходные дни. В беседе с РИА "Новости" он порекомендовал провести время с семьёй, а также посетить богослужения в храме.
"На фундаменте праздности "строятся" другие грехи: празднословие, уныние, то есть лень, когда человек отвыкает трудиться и не может в итоге ничего делать. Отсюда у человека портится настроение, он становится более раздражительным. Для христианина подобное состояние неприемлемо", — считает священник.
Новый год, Международный день похмелья и День святых Вонифатия и Ильи Муромца: Как пережить 1 января и заложить календарный цикл новой жизни
Так, Островский посоветовал распланировать время от Нового года до Рождества Христова. При этом он отметил, что стоит подготовиться. Следует прийти в храм в сочельник вечером 6 января, просто спокойно походить на богослужения, что не всегда получается в другое время. Кроме того, священник призвал всех обязательно провести время с семьёй и детьми.
"Не нужно думать, что это просто. К работе мы привыкли, а к совместному отдыху — нет. Можно погулять, посмотреть кино, лишь бы не было праздности", — сказал собеседник агентства.
А ранее патриарх Кирилл пожелал верующим в новом году сохранять веру в сердце, милосердие и любовь. Предстоятель РПЦ напомнил, что в преддверии праздника в Русской церкви совершают молебен, благодарят Господа за минувший год и молятся, чтобы "будущий год стал годом Божией благости".
Комментариев: 0