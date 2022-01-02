Теннисисты Сафиуллин и Медведев принесли сборной России победу над Францией на Кубке ATP
Российские спортсмены защищают престижный титул, добытый на прошлогодних соревнованиях. Правда, состав обновился на две трети.
Даниил Медведев © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue
Сборная России по теннису победила Францию в первом матче командного турнира Кубка ATP, который проходит в австралийском Сиднее. Россияне взяли верх со счётом 2:1.
В первой игре Роман Сафиуллин одолел Артура Риндеркнеха в трёх сетах — 2:6, 7:5, 6:3. Во второй встрече первая ракетка России Даниил Медведев, также в трёх сетах, уступил Юго Юмберу — 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). В парном матче Сафиуллин и Медведев взяли верх над Фабрисом Мартеном и Эдуаром Роже-Вассленом со счётом 6:4, 6:4.
A one man wrecking crew! 👷♂️#ATPCup | @DaniilMedwed pic.twitter.com/Q9p8QueGcG— ATPCup (@ATPCup) January 2, 2022
Сборная России на кубке ATP выступает в группе вместе с Францией, Италией и Австралией. Изначально вместо французов в соревнованиях должны были участвовать австрийцы, но им пришлось сняться из-за плохого состояния здоровья ведущих игроков. Российская сборная также понесла потери: вместо Андрея Рублёва и Аслана Карацева цвета национального флага защищают Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном является личный тренер Медведева француз Жиль Сервара. Напомним, в прошлом году россияне впервые выиграли этот турнир, уверенно победив в финале команду Италии.
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