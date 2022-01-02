Теннисисты Сафиуллин и Медведев принесли сборной России победу над Францией на Кубке ATP

Сборная России по теннису победила Францию в первом матче командного турнира Кубка ATP, который проходит в австралийском Сиднее. Россияне взяли верх со счётом 2:1.

В первой игре Роман Сафиуллин одолел Артура Риндеркнеха в трёх сетах — 2:6, 7:5, 6:3. Во второй встрече первая ракетка России Даниил Медведев, также в трёх сетах, уступил Юго Юмберу — 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). В парном матче Сафиуллин и Медведев взяли верх над Фабрисом Мартеном и Эдуаром Роже-Вассленом со счётом 6:4, 6:4.