Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Новым годом на итальянском языке. Поздравление вышло в эфире новогодней передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале и было создано с помощью нейросетей, передаёт Ura.ru.

"Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и, если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с новым, 2022 годом!" — сказал российский лидер.

Весь выпуск, который был снят в виде музыкального фестиваля "Чао, 2021!", ведущие и артисты разговаривали на итальянском языке. В конце Путин выступил на фоне Колизея, а его речь сопровождалась субтитрами. Ведущими передачи стали Джованни Урганти (Иван Ургант), Алессандр Гуддини (Александр Гудков), Маттео Хрустальди (Дмитрий Хрусталёв) и Аллегра Микеле (Алла Михеева).

Также в честь праздника президент подарил зрителям выступление группы "Любовь" ("Любэ"). Солист Николай Расторгуев исполнил композицию "Моя Италия" — кавер на песню "От Волги до Енисея".