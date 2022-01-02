Умер один из водителей автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области

Водитель автобуса, который попал в аварию в Рязанской области, погиб, его напарник находится в реанимации. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Проверки по факту ДТП проводят областное СУ СКР и региональная прокуратура. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования причин аварии.

Трое пострадавших при столкновении автобуса с мостом находятся в реанимации, ещё семеро — в хирургическом отделении, передаёт ТАСС.

"Операций пока не было, всё в процессе. Также у нас двое маленьких детей, возраст лет 6–7", — заявил собеседник агентства.