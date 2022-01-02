Умер один из водителей автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области
Второй находится в реанимации, информации о его состоянии нет. По факту аварии ведётся проверка.
На месте ДТП с автобусом под Рязанью © LIFE
Водитель автобуса, который попал в аварию в Рязанской области, погиб, его напарник находится в реанимации. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Проверки по факту ДТП проводят областное СУ СКР и региональная прокуратура. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования причин аварии.
Трое пострадавших при столкновении автобуса с мостом находятся в реанимации, ещё семеро — в хирургическом отделении, передаёт ТАСС.
"Операций пока не было, всё в процессе. Также у нас двое маленьких детей, возраст лет 6–7", — заявил собеседник агентства.
Напомним, авария произошла на 277-м километре трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находилось 50 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали пять человек, ещё 16 получили травмы. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.
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