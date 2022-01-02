Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Авария произошла на 277-м километре трассы Р-22 «Каспий», примерно в девяти километрах к юго-востоку от Скопина.

Кадры с места ДТП в Рязанской области. Видео © LIFE

Водитель автобуса, который попал в аварию в Рязанской области, предварительно, не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста", — говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной прокуратуры также подтвердили информацию. По их данным, водитель уснул за рулём.