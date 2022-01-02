НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина.

2 января, 05:54

Кадры с места ДТП в Рязанской области. Видео © LIFE

Кадры с места ДТП в Рязанской области. Видео © LIFE

Водитель автобуса, который попал в аварию в Рязанской области, предварительно, не справился с управлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста", — говорится в сообщении.

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

В пресс-службе региональной прокуратуры также подтвердили информацию. По их данным, водитель уснул за рулём.

Напомним, авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1