В МВД уточнили, что бумажный паспорт будет аннулирован при получении электронного

МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", — говорится в сообщении.

При этом выдача электронного и заграничного паспортов никак не связана, поэтому документы по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.