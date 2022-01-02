В МВД уточнили, что бумажный паспорт будет аннулирован при получении электронного
При этом в ведомстве добавили, что выдача электронного и заграничного документов никак не связана, поэтому они по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.
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МВД России будет аннулировать бумажный паспорт при получении электронного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
"Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться", — говорится в сообщении.
При этом выдача электронного и заграничного паспортов никак не связана, поэтому документы по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.
Ранее МВД сообщило, что россияне смогут получать электронные паспорта с января 2023 года. По оценкам ведомства, на первоначальном этапе количество документов составит не менее 100 тысяч.
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