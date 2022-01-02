Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области
По нашим данным, среди них трое детей в возрасте 10,11 и 14 лет. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
© Пресс-служба УМВД России по Рязанской области
В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибло пять человек и пострадало более 16.
- Муксимова З., 49 лет
- Тамадян Р., 60 лет
- Колесников И., 35 лет
- Кулакова М., 53 года
- Сабина Ш., 14 лет
- Бахтияр Ш., 10 лет
- Яровая Т., 34 года
- Кусманов Ж., 57
- Анастасия М., 11 лет
- Комыхайло А, 43 года
- Тарануха А., 28 лет
- Антакова Н, 59 лет
- Шаманова А., 50 лет
Личности остальных пострадавших и погибших устанавливаются.
Напомним, авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.
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