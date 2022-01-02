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Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

По нашим данным, среди них трое детей в возрасте 10,11 и 14 лет. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

2 января, 05:45
<p>© Пресс-служба УМВД России по Рязанской области</p>

© Пресс-служба УМВД России по Рязанской области

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибло пять человек и пострадало более 16.

  • Муксимова З., 49 лет
  • Тамадян Р., 60 лет
  • Колесников И., 35 лет
  • Кулакова М., 53 года
  • Сабина Ш., 14 лет
  • Бахтияр Ш., 10 лет
  • Яровая Т., 34 года
  • Кусманов Ж., 57
  • Анастасия М., 11 лет
  • Комыхайло А, 43 года
  • Тарануха А., 28 лет
  • Антакова Н, 59 лет
  • Шаманова А., 50 лет

Личности остальных пострадавших и погибших устанавливаются.

В Самарской области автобус с пассажирами попал в аварию

В Самарской области автобус с пассажирами попал в аварию

Напомним, авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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