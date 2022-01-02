Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

В распоряжении Лайфа оказался список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области, где погибло пять человек и пострадало более 16.

Напомним, авария произошла на 277-м км трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.