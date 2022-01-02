Reuters: Транзит российского газа через Украину в Словакию рухнул до ноябрьского минимума
Снижение поставок наблюдается на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода Ямал — Европа для транзита голубого топлива через Польшу.
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1 января 2022 года резко упал транзит российского газа через Украину в Словакию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Объёмы прокачки через пограничный пункт Велке Капушаны сократились с 84 до 49 миллионов кубометров — это самый низкий показатель со 2 ноября.
Снижение поставок наблюдается на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита голубого топлива через Польшу. 30 декабря стало известно, что компания забронировала мощности трубопровода на январь, однако 1 января транзит всё равно не возобновился. Вместо этого увеличился реверсивный поток из Германии в Польшу, причём сразу в четыре раза.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов назвал враньём обвинения в недостаточных поставках газа в Европу. Компания готова поставлять дополнительные объёмы голубого топлива в рамках действующих долгосрочных контрактов, подчеркнул он.
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