Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Рязанской области

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после аварии с автобусом в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в релизе.

Напомним, авария произошла на 277-м километре трассы Р-22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находилось 50 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали пять человек, ещё 16 получили травмы. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.