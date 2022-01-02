Политолог Карасёв: Украина столкнулась с одновременным оттоком капитала и рабочей силы

Украинский политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала "Украина 24" обозначил уникальное "достижение" Незалежной. Он назвал Украину единственной на сегодняшний день страной, где наблюдается одновременный отток капитала и рабочей силы.

"Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная — зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе", — пожаловался эксперт.

Он указал на отсутствие на Украине чёткой экономической доктрины и заметил, что единственный способ покрытия дефицита платёжного баланса — трудовая миграция граждан и переводы от "заробитчан" (тех, кто уехал на заработки за границу). Карасёв добавил, что если раньше уехавшие за рубеж возвращались на родину, то сейчас рассчитывать на это не приходится. По его словам, соотечественники всё чаще остаются в Польше, Германии, Финляндии.