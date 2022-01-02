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Стилист Ким перечислила антитренды 2022 года

Эксперт отметила, что постепенно тенденция в одежде идёт к приталенным силуэтам, а также посоветовала обратить внимание на винтажные кроссовки.

2 января, 07:50
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В наступившем 2022 году лучше отказаться от гипероверсайза, массивных кроссовок и неона. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала стилист Ольга Ким.

При этом эксперт отметила, что гипероверсайз отойдёт на второй план, однако это не значит, что общество полностью от него откажется и резко начнёт носить обтягивающую и облегающую одежду. Но постепенно тенденция идёт к приталенным силуэтам, пояснила она.

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Также перемены грядут и в обувных трендах. Например, из моды выходят массивные кроссовки, которые были актуальны последние три года. Ким добавила, что сейчас можно обратить внимание на винтажные варианты. Кроме того, к актуальным в новом году расцветкам не будет относиться неон.

"То есть яркие цвета становятся более актуальны, но неон, который был в моде года два, уходит", — пояснила стилист.

А ранее стилист Лина Дембикова объяснила выбор главного цвета 2022 года институтом Pantone. Эксперт отметила, что чаще всего такие оттенки находят своё отражение не в одежде, а в интерьере и современном искусстве.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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