Стилист Ким перечислила антитренды 2022 года

В наступившем 2022 году лучше отказаться от гипероверсайза, массивных кроссовок и неона. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала стилист Ольга Ким.

При этом эксперт отметила, что гипероверсайз отойдёт на второй план, однако это не значит, что общество полностью от него откажется и резко начнёт носить обтягивающую и облегающую одежду. Но постепенно тенденция идёт к приталенным силуэтам, пояснила она.

Также перемены грядут и в обувных трендах. Например, из моды выходят массивные кроссовки, которые были актуальны последние три года. Ким добавила, что сейчас можно обратить внимание на винтажные варианты. Кроме того, к актуальным в новом году расцветкам не будет относиться неон.

"То есть яркие цвета становятся более актуальны, но неон, который был в моде года два, уходит", — пояснила стилист.