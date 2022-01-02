Член немецкой партии "Зелёные" Нурипур не исключил санкций против "Северного потока – 2"
Ограничительные меры могут быть введены в случае "вторжения" России на Украину, указал претендент на пост главы политсилы.
"Северный поток – 2" © "Газпром"
Запуск газопровода "Северный поток – 2" необходимо будет поставить под вопрос в случае "вторжения" России на Украину, заявил в интервью медиагруппе Funke претендент на пост главы немецкой партии "Союз 90" / "Зелёные" Омид Нурипур. Он указал на большое политическое значение газового проекта.
"Если Россия вторгнется на Украину, то, разумеется, "Северный поток – 2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос", — пояснил эксперт по внешнеполитическим вопросам партии, добавив, что проект якобы раскалывает Европу, из-за чего "зелёные" всегда были против его реализации.
Политик заметил, что теперь "Северный поток – 2" будет сложно остановить. Строительство трубопровода завершено, вопрос лишь в сертификации. Голубое топливо не потечёт по нему, если Федеральное сетевое агентство и Европейская комиссия решат, что правовой основы для запуска нет, указал он.
"Если же правовая основа имеется, то "Северный поток – 2" будет запущен. Решение больше не находится в руках политиков", — добавил Нурипур.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
Газопровод уже готов к работе, как сообщил 29 декабря 2021 года российский лидер Владимир Путин, обе нитки "Северного потока – 2" заполнены голубым топливом. Теперь всё зависит от партнёров в Европе, заметил президент.
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