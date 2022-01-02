Член немецкой партии "Зелёные" Нурипур не исключил санкций против "Северного потока – 2"

Запуск газопровода "Северный поток – 2" необходимо будет поставить под вопрос в случае "вторжения" России на Украину, заявил в интервью медиагруппе Funke претендент на пост главы немецкой партии "Союз 90" / "Зелёные" Омид Нурипур. Он указал на большое политическое значение газового проекта.

"Если Россия вторгнется на Украину, то, разумеется, "Северный поток – 2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос", — пояснил эксперт по внешнеполитическим вопросам партии, добавив, что проект якобы раскалывает Европу, из-за чего "зелёные" всегда были против его реализации.

Политик заметил, что теперь "Северный поток – 2" будет сложно остановить. Строительство трубопровода завершено, вопрос лишь в сертификации. Голубое топливо не потечёт по нему, если Федеральное сетевое агентство и Европейская комиссия решат, что правовой основы для запуска нет, указал он.