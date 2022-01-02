Астроном Денисенко оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землёй
Небесные тела всегда падали и будут падать на нашу планету, к этому следует быть готовыми, обратил внимание специалист.
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Сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звёзд Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Денис Денисенко заявил, что астероид Апофис, о приближении которого ранее предупреждало МЧС, в 2029 году пролетит возле Земли в районе геостационарных спутников, а столкновение с нашей планетой исключено.
"Его открыли ещё в 2004 году. Тогда он шуму наделал. Потом в течение полугода уточнили его орбиту, было доказано, что он не столкнётся с Землёй в 2029 году. Действительно, он пролетит в районе орбиты геостационарных спутников. Ни в 2029 году, ни в 2036-м он с Землёй точно не столкнётся", — пояснил эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".
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При этом недавно появившиеся данные о последствиях столкновения небесного тела с Землёй специалист назвал лишь проективным вариантом развития событий. По его словам, возможно, это когда-нибудь произойдёт, "но не в этой жизни, что называется". Однако Денисенко обратил внимание, что астероиды падали и будут падать на нашу планету, к этому следует быть готовыми.
"Предсказывать последствия тоже необходимо, чтобы знать, что может произойти. То есть потенциально меньший астероид или такой же когда-нибудь неизбежно упадёт на Землю", — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что к Земле несутся два потенциально опасных астероида. Один из них (астероид 2013 YD48) размером с часовую башню Биг-Бен, а второй (астероид 7482 YD48) в два раза больше, чем небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг. Согласно расчётам, первый пройдёт мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Астероид 7482 YD48 должен приблизиться к планете 18 января на расстояние 0,013 астрономической единицы. По классификации Центра изучения околоземных объектов NASA это считается "близким подходом".
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