Посол в Берлине Нечаев пообещал, что Россия отреагирует на запрет вещания RT DE в Германии
По словам дипломата, немецкие журналисты могут столкнуться с трудностями в работе в нашей стране, при этом конфликта Москва не хочет.
Сергей Нечаев © ТАСС / DPA / Kay Nietfeld
Россия обязательно отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. В частности, могут быть последствия, касающиеся работы немецких журналистов в РФ, сообщил посол в Берлине Сергей Нечаев. При этом дипломат не стал уточнять, какие именно будут приняты меры.
"Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности и он мог спокойно работать", — подчеркнул глава российской дипмиссии в интервью DPA.
Отвечая на вопрос о том, могут ли ответные шаги затронуть работу Deutsche Welle в России, Нечаев подчеркнул, что здесь "нет автоматизма". Он также выразил надежду, что в ФРГ одумаются и прекратят давить на RT.
Напомним, 16 декабря 2021 года начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования. А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT. В итоге 22 декабря телеканал RT DE был снят с вещания в Европе. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация требует от Москвы зеркальных действий.
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