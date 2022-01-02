Посол в Берлине Нечаев пообещал, что Россия отреагирует на запрет вещания RT DE в Германии

Россия обязательно отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. В частности, могут быть последствия, касающиеся работы немецких журналистов в РФ, сообщил посол в Берлине Сергей Нечаев. При этом дипломат не стал уточнять, какие именно будут приняты меры.

"Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности и он мог спокойно работать", — подчеркнул глава российской дипмиссии в интервью DPA.