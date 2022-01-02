НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Австралийский остров Аспен переименуют в честь королевы Елизаветы II

Власти страны объяснили это тем, что монаршая особа всегда относилась с большой теплотой к жителям Зелёного континента.

2 января, 08:47

Елизавета II. Фото © ТАСС / РА / Jacob King

В Австралии власти решили переименовать один из островов и назвать его в честь Елизаветы II, говорится в релизе на сайте премьера Скотта Моррисона. Такой подарок английской королеве приурочен к празднованию 70-летия её нахождения на троне.

Сообщается, что с июня остров Аспен на озере в Канберре будет носить имя Елизаветы II. Как пояснил премьер-министр, британская королева всегда испытывала тёплые чувства к австралийцам, что и объясняет такой широкий жест властей страны.

Американка Джуффре потребовала от принца Эндрю в суде доказать неспособность потеть

Американка Джуффре потребовала от принца Эндрю в суде доказать неспособность потеть

Ранее Лайф писал, что злоумышленник, который ворвался на территорию Виндзорского замка в Рождество с арбалетом, планировал убить королеву Великобритании Елизавету II. 19-летний молодой человек пояснил, что хотел отомстить королевскому семейству за тех, кто погиб в резне в парке Джаллианвала Багх в 1919 году.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1