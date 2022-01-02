Австралийский остров Аспен переименуют в честь королевы Елизаветы II

В Австралии власти решили переименовать один из островов и назвать его в честь Елизаветы II, говорится в релизе на сайте премьера Скотта Моррисона. Такой подарок английской королеве приурочен к празднованию 70-летия её нахождения на троне.

Сообщается, что с июня остров Аспен на озере в Канберре будет носить имя Елизаветы II. Как пояснил премьер-министр, британская королева всегда испытывала тёплые чувства к австралийцам, что и объясняет такой широкий жест властей страны.