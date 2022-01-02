Австралийский остров Аспен переименуют в честь королевы Елизаветы II
Власти страны объяснили это тем, что монаршая особа всегда относилась с большой теплотой к жителям Зелёного континента.
Елизавета II. Фото © ТАСС / РА / Jacob King
В Австралии власти решили переименовать один из островов и назвать его в честь Елизаветы II, говорится в релизе на сайте премьера Скотта Моррисона. Такой подарок английской королеве приурочен к празднованию 70-летия её нахождения на троне.
Сообщается, что с июня остров Аспен на озере в Канберре будет носить имя Елизаветы II. Как пояснил премьер-министр, британская королева всегда испытывала тёплые чувства к австралийцам, что и объясняет такой широкий жест властей страны.
Ранее Лайф писал, что злоумышленник, который ворвался на территорию Виндзорского замка в Рождество с арбалетом, планировал убить королеву Великобритании Елизавету II. 19-летний молодой человек пояснил, что хотел отомстить королевскому семейству за тех, кто погиб в резне в парке Джаллианвала Багх в 1919 году.
Лента новостей
Посол в Берлине Нечаев пообещал, что Россия отреагирует на запрет вещания RT DE в Германии
сегодня в 08:41
Замглавы МИД РФ Панкин увидел обнадёживающие сигналы в вопросе признания "Спутника V" ВОЗ
сегодня в 08:37
"Любовницы не справляются!": Бородина ответила экс-супругу Омарову на обвинения в измене с его "шестёркой"
сегодня в 08:28
Комментариев: 0