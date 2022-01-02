СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области
В аварии погибло пять человек, в том числе водитель, ещё 22 получили травмы. 12 пострадавших госпитализированы, 10 уже отпущены домой.
Попавший в ДТП автобус © СУ СКР по Рязанской области
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ДТП с пассажирским автобусом в Рязанской области. Об этом сообщило региональное управление СКР. Ранее по факту этой же аварии полиция завела уголовное дело о нарушении ПДД.
Как указано в пресс-релизе СК, на месте происшествия работают сотрудники ведомства, они опрашивают очевидцев.
"В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья", — говорится в сообщении.
Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона передаёт, что количество пострадавших в аварии возросло до 22 человек. Из них 12 госпитализированы, остальных после осмотра медики отпустили домой.
Напомним, авария произошла на 277-м километре трассы Р22 "Каспий", в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали пять человек, более 20 получили травмы. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.
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