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СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области

В аварии погибло пять человек, в том числе водитель, ещё 22 получили травмы. 12 пострадавших госпитализированы, 10 уже отпущены домой.

2 января, 09:40
<p>Попавший в ДТП автобус © <a href="https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1645002/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Рязанской области</a></p>

Попавший в ДТП автобус © СУ СКР по Рязанской области

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ДТП с пассажирским автобусом в Рязанской области. Об этом сообщило региональное управление СКР. Ранее по факту этой же аварии полиция завела уголовное дело о нарушении ПДД.

Как указано в пресс-релизе СК, на месте происшествия работают сотрудники ведомства, они опрашивают очевидцев.

"В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья", — говорится в сообщении.

Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона передаёт, что количество пострадавших в аварии возросло до 22 человек. Из них 12 госпитализированы, остальных после осмотра медики отпустили домой.

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

Лайф публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

Напомним, авария произошла на 277-м километре трассы Р22 "Каспий", в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали пять человек, более 20 получили травмы. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.

Умер один из водителей автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области

Умер один из водителей автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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