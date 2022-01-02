СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ДТП с пассажирским автобусом в Рязанской области. Об этом сообщило региональное управление СКР. Ранее по факту этой же аварии полиция завела уголовное дело о нарушении ПДД.

Как указано в пресс-релизе СК, на месте происшествия работают сотрудники ведомства, они опрашивают очевидцев.

"В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья", — говорится в сообщении.

Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона передаёт, что количество пострадавших в аварии возросло до 22 человек. Из них 12 госпитализированы, остальных после осмотра медики отпустили домой.