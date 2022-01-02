Экономист Финогенова назвала способы увеличения пенсии

Лучше выйти на пенсию позже, а также монетизировать льготы, не создавая накоплений, посоветовала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с svpressa.ru.

"Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже даёт прибавку к страховой пенсии в районе 40%", — пояснила специалист.

А вторым вариантом Финогенова назвала отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат. Это позволит прибавить к пенсии ежемесячно около полутора тысяч рублей. Также экономист напомнила, что важно получать от работодателя белую зарплату, которая гарантирует большее количество индивидуальных пенсионных баллов.