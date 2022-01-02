Экономист Финогенова назвала способы увеличения пенсии
Выход на пенсию на пять лет позже даст прибавку к страховой части выплат около 40%, уточнила специалист.
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Лучше выйти на пенсию позже, а также монетизировать льготы, не создавая накоплений, посоветовала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с svpressa.ru.
"Существует два варианта. Первый — выйти на пенсию позже. Выход на пенсию даже на пять лет позже даёт прибавку к страховой пенсии в районе 40%", — пояснила специалист.
А вторым вариантом Финогенова назвала отказ от некоторых льгот в пользу денежных выплат. Это позволит прибавить к пенсии ежемесячно около полутора тысяч рублей. Также экономист напомнила, что важно получать от работодателя белую зарплату, которая гарантирует большее количество индивидуальных пенсионных баллов.
Ранее Лайф писал, что с 1 января 2022 года россияне, которых уволили из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. При этом обязательными условиями для более раннего выхода на пенсию являются сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.
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