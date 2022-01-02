Попавший в ДТП в Рязанской области автобус за несколько часов до аварии столкнулся с авто
То, что транспортное средство неисправно, было понятно сразу, утверждает один из пассажиров. С его слов, автобус "очень сильно трясло, две задние оси просто прыгали".
Попавший в ДТП автобус © VK / СУ СКР по Рязанской области
Пассажирский автобус, который ранним утром 2 января врезался в опору моста возле рязанского села Вослебово, за несколько часов до этого ДТП столкнулся с легковушкой. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, первая авария произошла в Москве.
"Там столкновение было незначительным, в нём никто не пострадал, по данному факту был составлен протокол", — пояснил он.
Между тем один из пассажиров автобуса заявил, что транспортное средство изначально было неисправно и выехало со станции "Саларьево" с опозданием.
"Мы ехали, транспорт очень сильно трясло. Было понятно, что он неисправен, две задние оси просто прыгали. Произошло ДТП. Автобус задел другой транспорт бортом. Мы остановились на трассе. Где-то час простояли на остановке, потом подъехали к заправке", — цитирует мужчину телеграм-канал IZ.RU.
Собеседник также уточнил, что спустя некоторое время после первой аварии автобус по непонятной причине съехал на обочину, а уже потом произошло ДТП, унёсшее жизни пяти человек.
Напомним, авария произошла на 277-м километре трассы Р22 "Каспий" в девяти километрах юго-восточнее города Скопина. Автобус, направлявшийся из Москвы в Астрахань, в 05:45 утра врезался в опору моста возле села Вослебово. По данным Лайфа, внутри находились 50 пассажиров и два водителя. Жертвами ДТП стали пять человек, 22 получили травмы. Для тех, кто не пострадал, развёрнут пункт временного размещения, сообщили в МЧС РФ.
По факту ДТП следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц, а полицейские — о нарушении правил дорожного движения.
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