Читатели французской газеты Le Figaro сошлись во мнении, что президент России Владимир Путин защищает интересы своей страны. После новогоднего обращения российского лидера французы назвали его выдающимся политиком, об этом они написали в комментариях.

Особенно пользователям понравилась фраза о "твёрдом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан". Французские комментаторы отметили, что Путин имеет основания так говорить из-за действий Североатлантического альянса и Соединённых Штатов.

"Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать", — позавидовал пользователь с ником Dany vda.

"Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведёт себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства", — написал Omar Trecoul.

"НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет "русского медведя", нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие", — поделилась мнением Yolanta.

"Я считаю Путина выдающимся политиком, который вернул статус России, сделав её ключевым игроком на мировой арене. <…> Полагаю, мой комментарий удалят, ведь он не соответствует мнению редакторов Le Figaro", — добавил пользователь Latude.