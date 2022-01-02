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Аэропорт Перми приостановил работу из-за снегопада и сильного ветра

Службы авиагавани переведены в усиленный режим работы. По данным синоптиков, погодные условия в том районе лишь ухудшатся.

2 января, 10:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В международном аэропорту Пермь временно приостановили обслуживание рейсов из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба гавани.

"В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта Пермь с 12:15 местного времени (10:15 мск. — Прим. Лайфа) закрыт на приём и отправление воздушных судов", — говорится в релизе.

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Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы. По данным синоптиков, ожидается мощный снегопад, дождь и усиление ветра. Как уточняет Уральская транспортная прокуратура, открытие воздушной гавани запланировано ориентировочно на 16:00 по местному времени.

Также известно, что самолёт, следовавший из Москвы в Пермь, улетел на запасной аэродром в Екатеринбург, и задерживается рейс Пермь – Москва. Кроме того, не исключено, что воздушное судно из Перми до Тюмени отправится с опозданием.

Ранее Лайф сообщал, что в аэропортах Москвы 1 января отменили 87 рейсов. Кроме того, были задержаны вылеты нескольких самолётов. Лидером по числу отменённых рейсов, как и 31 декабря 2021-го, стало Шереметьево.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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