Аэропорт Перми приостановил работу из-за снегопада и сильного ветра

В международном аэропорту Пермь временно приостановили обслуживание рейсов из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба гавани.

"В связи со снежным циклоном аэродром международного аэропорта Пермь с 12:15 местного времени (10:15 мск. — Прим. Лайфа) закрыт на приём и отправление воздушных судов", — говорится в релизе.

Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы. По данным синоптиков, ожидается мощный снегопад, дождь и усиление ветра. Как уточняет Уральская транспортная прокуратура, открытие воздушной гавани запланировано ориентировочно на 16:00 по местному времени.

Также известно, что самолёт, следовавший из Москвы в Пермь, улетел на запасной аэродром в Екатеринбург, и задерживается рейс Пермь – Москва. Кроме того, не исключено, что воздушное судно из Перми до Тюмени отправится с опозданием.