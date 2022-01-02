ТАСС: Из СК уволен генерал-майор Габдулин, расследовавший дело о пожаре в "Зимней вишне"

Из Следственного комитета РФ уволен следователь по особо важным делам при председателе ведомства генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Габдулин расследовал громкие уголовные дела, в частности о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове и о стрельбе в вузе в Перми.

"Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года", — цитирует агентство собеседника.

По его словам, генерал-майор перешёл на другую работу. Информацию об увольнении Габдулина подтвердил и адвокат Сергей Бадамшин, указав, что "ушла эпоха".

В 2019 году Габдулин был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.