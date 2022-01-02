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ТАСС: Из СК уволен генерал-майор Габдулин, расследовавший дело о пожаре в "Зимней вишне"

Следователь по особо важным делам при главе СКР Александре Бастрыкине переходит на другую работу.

2 января, 11:02
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<p>Рустам Габдулин © <a href="https://en.sledcom.ru/news/item/1268567/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">En.sledcom.ru</a></p>

Рустам Габдулин © En.sledcom.ru

Из Следственного комитета РФ уволен следователь по особо важным делам при председателе ведомства генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Габдулин расследовал громкие уголовные дела, в частности о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове и о стрельбе в вузе в Перми.

"Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года", — цитирует агентство собеседника.

По его словам, генерал-майор перешёл на другую работу. Информацию об увольнении Габдулина подтвердил и адвокат Сергей Бадамшин, указав, что "ушла эпоха".

В 2019 году Габдулин был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

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Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина. Чиновник работал на этом посту с декабря 2016 года. Ранее он был референтом и заместителем начальника Экспертного управления Президента РФ.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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