ТАСС: Из СК уволен генерал-майор Габдулин, расследовавший дело о пожаре в "Зимней вишне"
Следователь по особо важным делам при главе СКР Александре Бастрыкине переходит на другую работу.
Рустам Габдулин © En.sledcom.ru
Из Следственного комитета РФ уволен следователь по особо важным делам при председателе ведомства генерал-майор юстиции Рустам Габдулин. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Габдулин расследовал громкие уголовные дела, в частности о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове и о стрельбе в вузе в Перми.
"Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года", — цитирует агентство собеседника.
По его словам, генерал-майор перешёл на другую работу. Информацию об увольнении Габдулина подтвердил и адвокат Сергей Бадамшин, указав, что "ушла эпоха".
Накануне стало известно, что российский лидер Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Александра Абелина. Чиновник работал на этом посту с декабря 2016 года. Ранее он был референтом и заместителем начальника Экспертного управления Президента РФ.
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