Диетолог Чагатай назвала продукт, подавляющий аппетит и предотвращающий ожирение

Ускорить обмен веществ в организме и помочь похудеть способен красный перец. Об этом рассказала диетолог Хюлья Чагатай в беседе с Milliyet. Если не пренебрегать физической активностью, большим употреблением простой воды и правильным питанием, лишние килограммы обязательно уйдут.

Красный перец содержит капсаицин, который придаёт продукту специфический острый вкус. Это вещество способно стимулировать симпатическую нервную систему, что и приводит к ускорению метаболизма энергии и жиров. Примечательно, что именно красный перец подавляет аппетит, а это помогает избежать переедания за столом, объяснила эксперт.

Впрочем, диетолог предупреждает, что потребление этого продукта должно быть умеренным. Переизбыток его в блюдах может вызвать раздражение пищеварительной системы. Внимательными с красным перцем нужно быть и тем, кто имеет хронические болезни желудка. Им продукт скорее противопоказан.