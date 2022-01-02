Диетолог Чагатай назвала продукт, подавляющий аппетит и предотвращающий ожирение
Этот плод содержит капсаицин, который способствует ускорению метаболизма, заметила специалист.
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Ускорить обмен веществ в организме и помочь похудеть способен красный перец. Об этом рассказала диетолог Хюлья Чагатай в беседе с Milliyet. Если не пренебрегать физической активностью, большим употреблением простой воды и правильным питанием, лишние килограммы обязательно уйдут.
Красный перец содержит капсаицин, который придаёт продукту специфический острый вкус. Это вещество способно стимулировать симпатическую нервную систему, что и приводит к ускорению метаболизма энергии и жиров. Примечательно, что именно красный перец подавляет аппетит, а это помогает избежать переедания за столом, объяснила эксперт.
Впрочем, диетолог предупреждает, что потребление этого продукта должно быть умеренным. Переизбыток его в блюдах может вызвать раздражение пищеварительной системы. Внимательными с красным перцем нужно быть и тем, кто имеет хронические болезни желудка. Им продукт скорее противопоказан.
Ранее Лайф писал, что отказ или сведение до минимума употребления хлеба может принести приятные бонусы. А всё из-за высокого гликемического индекса: у пшеничной булки из муки тонкого помола он составляет 85–90, притом что калорийность продукта — в среднем 250–300 килокалорий на 100 граммов.
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