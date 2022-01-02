НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Диетолог Чагатай назвала продукт, подавляющий аппетит и предотвращающий ожирение

Этот плод содержит капсаицин, который способствует ускорению метаболизма, заметила специалист.

2 января, 11:13

© Pixabay

Ускорить обмен веществ в организме и помочь похудеть способен красный перец. Об этом рассказала диетолог Хюлья Чагатай в беседе с Milliyet. Если не пренебрегать физической активностью, большим употреблением простой воды и правильным питанием, лишние килограммы обязательно уйдут.

Красный перец содержит капсаицин, который придаёт продукту специфический острый вкус. Это вещество способно стимулировать симпатическую нервную систему, что и приводит к ускорению метаболизма энергии и жиров. Примечательно, что именно красный перец подавляет аппетит, а это помогает избежать переедания за столом, объяснила эксперт.

Впрочем, диетолог предупреждает, что потребление этого продукта должно быть умеренным. Переизбыток его в блюдах может вызвать раздражение пищеварительной системы. Внимательными с красным перцем нужно быть и тем, кто имеет хронические болезни желудка. Им продукт скорее противопоказан.

Диетолог Гинзбург назвал срок хранения салатов после новогодней ночи

Диетолог Гинзбург назвал срок хранения салатов после новогодней ночи

Ранее Лайф писал, что отказ или сведение до минимума употребления хлеба может принести приятные бонусы. А всё из-за высокого гликемического индекса: у пшеничной булки из муки тонкого помола он составляет 85–90, притом что калорийность продукта — в среднем 250–300 килокалорий на 100 граммов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1