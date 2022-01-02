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В городе на Урале авария в теплосети оставила без отопления более 17 тысяч человек

Под отключение горячей воды и тепла попали 135 жилых домов и 11 социально значимых объектов.

2 января, 11:30
<p>Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / <a href="https://vk.com/wall-173911620_11044" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gorodsalda</a></p>

Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda

Более 17,6 тысячи жителей города Верхняя Салда Свердловской области 2 января остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийного ремонта магистральной тепловой сети, сообщили в региональном главке МЧС России. Там отметили, что завершить работы планируется сегодня вечером.

"Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17 600 человек), 11 социально значимых объектов", — указано в релизе ведомства.

  • Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda
    Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda
  • Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda
    Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda
  • Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda
    Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda

Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda

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Температура воздуха в Верхней Салде сейчас составляет около шести градусов мороза, идёт небольшой снег.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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