В городе на Урале авария в теплосети оставила без отопления более 17 тысяч человек
Под отключение горячей воды и тепла попали 135 жилых домов и 11 социально значимых объектов.
Коммунальщики устраняют последствия аварии © VK / gorodsalda
Более 17,6 тысячи жителей города Верхняя Салда Свердловской области 2 января остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийного ремонта магистральной тепловой сети, сообщили в региональном главке МЧС России. Там отметили, что завершить работы планируется сегодня вечером.
"Под отключение попали 135 муниципальных жилых домов (17 600 человек), 11 социально значимых объектов", — указано в релизе ведомства.
Температура воздуха в Верхней Салде сейчас составляет около шести градусов мороза, идёт небольшой снег.
Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье морозы оставили без света 850 человек.
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