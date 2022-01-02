Эксперт РСМД Тимофеев назвал заявления финнов о вступлении в НАТО традиционной риторикой

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что слова финских властей о возможности подачи страной заявки на вступление в НАТО пока не стоит воспринимать всерьёз. В беседе с РИА "Новости" он назвал данное заявление традиционной риторикой Хельсинки и напомнил, что такие дискуссии велись ещё до кризиса на Украине.

"Я думаю, что пока это всего лишь заявление. <...> Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет", — сказал собеседник агентства.

При этом некоторые считают, что членство в Североатлантическом альянсе может помочь стране стать полноценной частью сообщества безопасности. Однако это резко ухудшит отношения с Россией, и проблемы безопасности будут только усугублены, отметил Тимофеев. По его мнению, заявления финских властей — это риторика, причём не новая. Программный директор РСМД также добавил, что её сейчас не стоит серьёзно воспринимать.