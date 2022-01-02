Лионель Месси заразился коронавирусом
Положительные тесты на ковид сдали и три одноклубника аргентинца.
Лионель Месси © ТАСС / ЕРА / IAN LANGSDON
Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заразился коронавирусной инфекцией, сообщается в релизе на сайте команды.
Кроме того, инфицирование ковидом подтверждено у трёх одноклубников аргентинца — Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. Все футболисты самоизолировались, подчеркнули в пресс-службе клуба.
Завтра, 3 января, ПСЖ сыграет в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна".
А 1 января стало известно о заражении коронавирусом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Наставник английского клуба пропустит сегодняшнюю игру с "Челси".
Комментариев: 0