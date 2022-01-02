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Лионель Месси заразился коронавирусом

Положительные тесты на ковид сдали и три одноклубника аргентинца.

2 января, 11:53
<p>Лионель Месси © ТАСС / ЕРА / IAN LANGSDON</p>

Лионель Месси © ТАСС / ЕРА / IAN LANGSDON

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заразился коронавирусной инфекцией, сообщается в релизе на сайте команды.

Кроме того, инфицирование ковидом подтверждено у трёх одноклубников аргентинца — Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. Все футболисты самоизолировались, подчеркнули в пресс-службе клуба.

Месси и Роналду вошли в символическую сборную мира

Месси и Роналду вошли в символическую сборную мира

Завтра, 3 января, ПСЖ сыграет в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна".

А 1 января стало известно о заражении коронавирусом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Наставник английского клуба пропустит сегодняшнюю игру с "Челси".

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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