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В Пензенской области две сестры погибли при пожаре в частном доме

Предварительной причиной возгорания следователи называют неисправность электропроводки.

2 января, 12:22
<p>На месте пожара © <a href="https://penza.sledcom.ru/news/item/1645023/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cледственное управление СК РФ по Пензенской области</a></p>

На месте пожара © Cледственное управление СК РФ по Пензенской области

В Каменском районе Пензенской области произошёл пожар в частном доме. Жертвами стали две женщины. Об этом сообщили в региональном СУ СКР. По данным экстренных служб, полностью обгорели стены и потолок на первом этаже кирпичного дома. Площадь горения составила около 60 квадратных метров.

"После ликвидации пожара в спальных комнатах обнаружены тела хозяйки дома 1954 года рождения и её сестры 1959 года рождения. О возникновении пожара в подразделение МЧС сообщили соседи", — уточнили в ведомстве.

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Причиной пожара, по предварительной информации, могла стать неисправность электропроводки. Сейчас назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Ранее Лайф писал, что в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек: мужчины, трёх женщин и 11-летнего ребёнка. Они стали жертвами пожара в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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