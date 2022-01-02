В Пензенской области две сестры погибли при пожаре в частном доме
Предварительной причиной возгорания следователи называют неисправность электропроводки.
На месте пожара © Cледственное управление СК РФ по Пензенской области
В Каменском районе Пензенской области произошёл пожар в частном доме. Жертвами стали две женщины. Об этом сообщили в региональном СУ СКР. По данным экстренных служб, полностью обгорели стены и потолок на первом этаже кирпичного дома. Площадь горения составила около 60 квадратных метров.
"После ликвидации пожара в спальных комнатах обнаружены тела хозяйки дома 1954 года рождения и её сестры 1959 года рождения. О возникновении пожара в подразделение МЧС сообщили соседи", — уточнили в ведомстве.
Причиной пожара, по предварительной информации, могла стать неисправность электропроводки. Сейчас назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф писал, что в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек: мужчины, трёх женщин и 11-летнего ребёнка. Они стали жертвами пожара в деревянном двухэтажном жилом доме в селе Хомутово.
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