Экономист Карпунин предупредил о возможном росте ставок по банковским вкладам до 10%

Ставки по вкладам в российских банках в наступившем году продолжат расти вслед за ключевой ставкой Центрального Банка, полагает экономист "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Ожидается, что они достигнут 8–9%, а ряд банков предложит и 10%. Эксперт напомнил, что в декабре Банк России седьмой раз подряд увеличил ключевую ставку — теперь она составляет 8,5% годовых.

"Сейчас средняя максимальная ставка по депозитам в рублях от топ-10 крупнейших банков составляет около 7,4%. Тенденция по её росту в ближайшие два–три месяца сохранится. Возможен рост в пределах 8,5%. При этом ряд банков могут давать предложения по вкладам со ставками до 9,5–10%. Но эти уровни едва ли будут устойчивыми", — рассказал Карпунин в беседе с РИА "Новости".

Однако он отметил, что к 2023 году ожидается снижение инфляции до 4%. Значит, уже во втором полугодии 2022 года ключевая ставка Банка России начнёт уменьшаться. А это остановит и рост депозитарных ставок, подытожил эксперт.