Американский аналитик Пайн счёл возможным исключение стран Балтии из НАТО в угоду России

НАТО может распрощаться со странами Балтии и исключить их из альянса, полагает американский аналитик Дэвид Пайн, его статья опубликована в The National Interest. Это возможно в случае, если Штаты решатся пойти на соглашение с Россией о выводе войск НАТО с территорий восточноевропейских государств.

Эксперт считает вероятным такое развитие событий. Хотя ранее в Белом доме назвали требования президента России Владимира Путина неприемлемыми, Вашингтон может поменять своё решение. Тем более что на территории балтийских республик у США нет жизненно важных интересов, уверен специалист.