Американский аналитик Пайн счёл возможным исключение стран Балтии из НАТО в угоду России
Это случится, если Белый дом пойдёт на уступки российскому лидеру и согласится не расширять Североатлантический альянс на восток.
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НАТО может распрощаться со странами Балтии и исключить их из альянса, полагает американский аналитик Дэвид Пайн, его статья опубликована в The National Interest. Это возможно в случае, если Штаты решатся пойти на соглашение с Россией о выводе войск НАТО с территорий восточноевропейских государств.
Эксперт считает вероятным такое развитие событий. Хотя ранее в Белом доме назвали требования президента России Владимира Путина неприемлемыми, Вашингтон может поменять своё решение. Тем более что на территории балтийских республик у США нет жизненно важных интересов, уверен специалист.
"Требования РФ не столь не обоснованы, как предполагают многие западные комментаторы", — говорится в статье. Кроме того, подчёркивается, что США ничего не стоит пожертвовать странами Балтии, чтобы не вступать в войну с Россией, которую американские аналитики заранее считают проигрышной для Вашингтона.
Как сообщал Лайф, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, состоятся переговоры с НАТО. 13 января встречу проведут представители России и ОБСЕ.
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