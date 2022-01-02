Премьер-министр Финляндии Марин не исключила вступления страны в НАТО
Необходимо дорожить свободой выбора и считать её реальной, потому что она касается права каждого государства принимать собственные решения в области безопасности, указала глава кабмина.
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Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с Евросоюзом, в то же время должна сохранять возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в новогоднем обращении к гражданам.
"У нас также есть возможность подать заявку на членство в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и считать её реальной, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закреплённая в принципах ОБСЕ. Мы показали, что учимся на прошлом", — сказала Марин в обращении, её цитирует YLE.
При этом в основном в своём обращении к жителям Финляндии премьер акцентировала внимание на борьбе с коронавирусом, в частности на вакцинации. Глава кабмина подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью в стране серьёзная, к тому же у власти есть большие опасения по поводу омикрон-штамма. По словам Марин, главная задача правительства — увеличение охвата населения вакцинацией.
Ранее президент Финляндии заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности в отношениях с Соединёнными Штатами и НАТО противоречат порядку, сложившемуся в Европе, при этом касаются европейских стран. Базовым принципом, который должен уважать каждый, Саули Ниинистё назвал суверенное равенство всех государств.
Напомним, МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие.
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