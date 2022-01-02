Премьер-министр Финляндии Марин не исключила вступления страны в НАТО

Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с Евросоюзом, в то же время должна сохранять возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в новогоднем обращении к гражданам.

"У нас также есть возможность подать заявку на членство в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и считать её реальной, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закреплённая в принципах ОБСЕ. Мы показали, что учимся на прошлом", — сказала Марин в обращении, её цитирует YLE.