Захарова уличила Британию в финансировании раскачки политической ситуации в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия напрямую финансирует раскачку внутриполитической ситуации в России. Об этом она написала в своём телеграм-канале, а также прикрепила ссылку на сайт Underside, специализирующийся на расследованиях, там выложен ряд документов британского МИД. Дипломат отметила, что они "вызывают ужас".

"Ужас за госпожу [министра иностранных дел] Элизабет Трасс и находящееся у неё в подчинении министерство. Если вы заглянете на этот ресурс, то согласитесь со мной. Такого и на танке не разгрести", — написала Захарова.

Захарова отметила, что в архивах Underside находятся десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей "чёрной бухгалтерией". Причём цифры поражают воображение — более 1,3 миллиарда рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса РФ в нужном Лондону направлении, подчеркнула она. И, по её мнению, речь идёт уже об очень серьёзных вещах. Британцы напрямую тратят деньги на "раскачку" внутриполитической ситуации в нашей стране.

"Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлечённости в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряжённости и поляризацию общества. Британцам необходимо напомнить о статье VI Заключительного акта СБСЕ "Невмешательство во внутренние дела"?", — негодует представитель внешнеполитического ведомства.

По её мнению, это и есть ответ, почему партнёры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание иностранных агентов. Захарова добавила, что выход у Британии теперь только один — публично заявить, что всё это фейк, или "признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на жёлтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге".